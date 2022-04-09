Başkan Erdoğan'dan polis jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar programında son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan Türkiye içinde terörü bitirme noktasına geldiklerini vurgularken "Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, Baltalimanı Polisevi'nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı'na katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Terörle mücadeleyi daima hukuk mücadelesi içinde yürüttük. Sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadeleyi bu noktaya getirdik.
Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.
İnsanları bir arada tutmanın ilk şartı can ve mal güvenliğini, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaktır.
Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.
Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Mücadelemizi daima hukuk mücadelesi içinde yürüttük.
Türkiye bölgesindeki krizlere, provokasyon girişimlerine rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıktı.
Polislerimizin üzerlerine gelindiğini haksız zan altında bırakıldığını görüyoruz. Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın.
Türk Polis teşkilatının 177. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bu güne teşkilatta görev yapan tüm polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Asayişten, terörle mücadeleye kadar kahramanca mücadele eden cesur jandarmalarımıza başarılar diliyorum.
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