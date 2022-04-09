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Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik kararlar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik kararlar Resmi Gazete’de

Son dakika haberi... Çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden almalar ile yeni atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken; Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 il defterdarı görevden alındı, toplam 75 il defterdarlığında değişikliğe gidildi.

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