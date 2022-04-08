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Son dakika: Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Adana’da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi

Son dakika haberine göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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