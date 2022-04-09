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Şehidin 10 aylık bebeğinden yürek burkan hareket: Emniyet Müdürü rozetini çocuğa hediye etti

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Şehidin 10 aylık bebeğinden yürek burkan hareket: Emniyet Müdürü rozetini çocuğa hediye etti

Tekirdağ'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yılı etkinliği gerçekleştirildi. Burada İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve şehit bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü sebebiyle şehitleri anmak için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki şehit mezarlığında tören yapıldı.

Törende Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları bulundu. Duaların edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

ŞEHİDİN OĞLUNU KUCAĞINA ALDI

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan'ı kucağına aldı.

ROZETİ ÖPTÜ

Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü.

Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp'a hediye etti.

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