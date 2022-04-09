Şehidin 10 aylık bebeğinden yürek burkan hareket: Emniyet Müdürü rozetini çocuğa hediye etti

ROZETİ ÖPTÜ

Minik Bebek Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsündeki polis rozetini öptü.

Bunun üzerine Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "Madem rozeti öptün onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp'a hediye etti.