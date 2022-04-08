Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Ukrayna açıklaması: Bir an önce ateşkes şart

Görüşmede Akdeniz'in istikrarı için önemli olan Libya başta olmak üzere diğer konuları da ele aldıklarını ifade eden Guerini, Libya'daki sorunlara kalıcı, etkili ve geniş kapsamlı çözümün önemine değindi.

Libya'da olumlu gelişmeleri desteklemek üzere her türlü iş birliği ve koordinasyon yollarını bulmaya odaklandıklarını vurgulayan Guerini, "Türkiye, İtalya ve Birleşik Krallık, Atlantik İttifakı'nın önemli üyeleridir. Bu çalışma topluluğunun İttifak için de önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Türkiye, Birleşik Krallık ve İtalya beraber istikrar ve barış yararına önemli roller oynayabilir. Bu akşamki görüşmeden de güçlenmiş bir iş birliği ruhu çıkıyor." dedi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLACE

İngiltere Savunma Bakanı Wallace da NATO üyesi üç ülke olarak bugün dayanışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ukrayna konusunda NATO'nun pozisyonunu tamamen desteklediklerini ifade eden Wallace, "Ukrayna'nın egemenliği, özgürlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması ve saygı duyulması konularında hemfikiriz." diye konuştu.

Ukrayna'da savaş suçlarını da içeren sivil nüfusa ve altyapıya yönelik saldırıları kınama konusunda birlik olduklarını aktaran Wallace, "Montrö'nün uygulanmasını sağlayarak Karadeniz'in sadece sınırı olan ülkeler değil, tüm ülkeler için güvenli ve özgür bir yer olması açısından Karadeniz'in koruyucusu Türkiye'nin rolünün farkındayız." dedi.

Wallace, gelecekte pek çok fırsat açacak yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bir sonraki üçlü görüşmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Görüşmede, Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması konusunu da ele aldıklarını belirten Wallace, tarihi eskiye uzanan ülkeler olarak Libya'nın kalkınması için yardım ettiklerini kaydetti.

