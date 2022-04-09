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Silivri Cezaevinde toplu intiharlar olduğuna yönelik iddialara yalanlama: Paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Silivri Cezaevinde toplu intiharlar olduğuna yönelik iddialara yalanlama: Paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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