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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, Rusya Bakan Şoygu'ya başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA'YA "ACİL" ÇAĞRI

Görüşmede, Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Ayrıca Rusya'ya, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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