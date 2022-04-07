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Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammodov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammodov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kardeş ülke Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammodov’u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammodov'u ağırladı.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki siyasi ve bölgesel meseleler ele alındı.

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