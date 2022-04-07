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Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan eğitimcilerle düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan salgın döneminin artık geride kaldığını ve okulların son gününe kadar açık kalacağını belirtti. Diğer yandan öğretmen atamalarına yönelik konuşan Başkan Erdoğan" Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı." ifadelerini kullandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayali gerçekleşti" dedi.

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