CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e "Cahil Kürt" davası! Savcılık 3 yıl hapis cezası istiyor! İşte Millet İttifakı'nın gerçek yüzü

MİLLET İTTİFAKI'NIN SÖZDE "KÜRT" HASSASİYETİNİN KARŞILIĞI KÜFÜR VE HAKARET

Kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri geçtiğimiz aylarda yaşanan Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfretmesi olmuştu. Türkkan, Elazığ'da kendilerine tepki gösteren şehit abisini önce zor kullanarak bölgeden uzaklaştırmış ardından da bacısına küfür etmişti.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bunun ağır bir iftira olduğunu ifade eden Türkkan'ı görüntüler yalanlamıştı. Şehidin bacısına açık açık iğrenç sözler sarfeden İP'li Lütfü Türkkan mağdur ettiği kişiden özür dilemek yerine, Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dileyerek skandalına bir yenisini daha ekledi. Siyasette en hararetli tartışmalara neden olmasına rağmen, halkın partiden kesin ihracını beklediği olayda Akşener Türkkan'ı koruma altına alarak adeta şehit ailelerinin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı.

CHP-HDP-İP'İN KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEYECEKLERİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜ

Söz konusu "Kürt hakları" olunca Başkan Erdoğan ve yönetimindeki AK Parti'nin konuya dair yaptıklarını kendilerince eleştirmekten başka bir şey bilmeyen CHP ve İYİ Parti'nin kendilerini "Kürtlere hakaret ve küfür" ederken bulması da ne kadar samimi olduklarını açıkça gözler önüne serdi. CHP'nin sözde "Kürtlerin temsilcisi" ilan ettiği HDP'nin de yaşanan bunca olayda CHP'nin yanında yer alıp sözde temsil ettiği kitlenin haklarını savunmak adına kılını dahi kıpırtdatmadığı görüldü.