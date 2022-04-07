CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e "Cahil Kürt" davası! Savcılık 3 yıl hapis cezası istiyor! İşte Millet İttifakı'nın gerçek yüzü
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında iki vatandaşa "Cahil Kürt" dediği iddiasıyla 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Önümüzdeki günlerde görülecek davayla ilgili CHP'nin tutumunu vatandaş yakından takip edecek. Millet İttifakı'nın iki muhalif partisi CHP ve İYİ Parti "Kürt vatandaşların haklarını savunacağız" iddiasıyla çıktıkları yolda, kendilerini millete hakaret ve küfreder halde buldular. Bilindiği üzere İP'li Lütfü Türkkan Elazığ'da kendilerine tepki gösteren şehit abisinin bacısına çok ağır küfürler savurmuş, kamuoyundan gelen yoğun tepkilere rağmen İP Genel Başkanı Meral Akşener tarafından koruma altına alınmıştı. Şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda. CHP'li başkanın suçunun sabit bulunması halinde partiden ihraç ve görevinden uzaklaştırma gibi cezaların gündeme gelip gelmeyeceği büyük merak konusu.
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında, iki vatandaşa "Cahil Kürt" dediği iddiasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Akgün'ün 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Başkan Akgün iddialara göre geçen yıl mayıs ayında Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa hakaret etti. Ayfer A. ve Refik Ç. adlı vatandaşlar, Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikâyette bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hasan Akgün'ün "hakaret" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.
LİYAKAT SÖZDE KALDI! CHP'Lİ HASAN AKGÜN KIZINI YEĞENİNİ BELEDİYE KURULUŞUNDA YÖNETİCİ YAPTI
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kızı Yurdagül Akyollu'yu belediye kuruluşu olan Büyükçekmece İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi yaptı. Yeğeni Hasan Akgün'ü ise vakfın saymanı olarak görevlendirdi. CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin'i Genel Sekreter, babası Salih Şahin'i ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin akrabası Hüseyin Hamzaçebi de yönetimde yerini aldı. Baba Şahin ve meclis üyesi oğlu ayrıca sahibi oldukları inşaat şirketinden vakfa yıl boyu makbuz kestiği öğrenildi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN SÖZDE "KÜRT" HASSASİYETİNİN KARŞILIĞI KÜFÜR VE HAKARET
Kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri geçtiğimiz aylarda yaşanan Lütfü Türkkan'ın şehit abisine küfretmesi olmuştu. Türkkan, Elazığ'da kendilerine tepki gösteren şehit abisini önce zor kullanarak bölgeden uzaklaştırmış ardından da bacısına küfür etmişti.
CHP-HDP-İP'İN KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEYECEKLERİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜ
Söz konusu "Kürt hakları" olunca Başkan Erdoğan ve yönetimindeki AK Parti'nin konuya dair yaptıklarını kendilerince eleştirmekten başka bir şey bilmeyen CHP ve İYİ Parti'nin kendilerini "Kürtlere hakaret ve küfür" ederken bulması da ne kadar samimi olduklarını açıkça gözler önüne serdi. CHP'nin sözde "Kürtlerin temsilcisi" ilan ettiği HDP'nin de yaşanan bunca olayda CHP'nin yanında yer alıp sözde temsil ettiği kitlenin haklarını savunmak adına kılını dahi kıpırtdatmadığı görüldü.
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