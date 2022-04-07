Son dakika | İstanbul'da ekipler sahaya indi! Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yüzlerce şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi...İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 574 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek, 2 kilo 512 gram uyuşturucu madde, 7976 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 dolar ile 2 bin 950 lira ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 165 noktada 1890 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 148 bin 560 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 361 kişi yakalandı.
Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek, 2 kilo 512 gram uyuşturucu madde, 7976 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 dolar ile 2 bin 950 lira ele geçirildi.
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