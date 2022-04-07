Son dakika | İstanbul’da ekipler sahaya indi! Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yüzlerce şüpheli gözaltına alındı

Uygulamada 12 umuma açık yer denetlenirken 20 bin 158 araç ve 778 motosiklet kontrol edildi. 916 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı. 13 araç trafikten men edilerek toplam 107 bin 771 lira ceza uygulandı.

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