FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi!
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak ve finans müdürü Talat Bayrakdar'ın FETÖ'nün talimatıyla 15 Temmuz günü Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptıklarını ortaya çıkardı.
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak ve finans müdürü Talat Bayrakdar'ın FETÖ'nün talimatıyla 15 Temmuz günü Borsa İstanbul'da spekülasyon yaptıklarını ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Boydak ve Bayrakdar hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu çerçevede SPK'dan rapor istedi. SPK'nın 2018'da düzenlediği denetleme raporunda Boydak hesabına Osmanlı Yatırım aracılığıyla Pay Piyasasında 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında 14 milyon liralık alış, 14 milyon 700 bin liralık satış işlemi gerçekleştirildiği anlatıldı.
Raporun devamında 11 Temmuz'da 476 bin lira, 12 Temmuz'da 24 bin lira, 13 Temmuz'da 715 bin lira ve 14 Temmuz'da 512 bin liralık peyderpey satışlar yapıldığı belirtildi. Boydak adına yapılan işlemlerin detaylı incelemesinde, Şubat ve Temmuz 2016 arasında hesapta gerçekleştirilen toplam hacmin 90 milyon 600 bin lira olduğu ifade edildi. İstanbul Emniyeti'nde ifade veren Boydak yıllık 9 milyar dolarlık cirosu olan şirketi yönettiğini bu nedenle borsayla kendisinin değil Bayrakdar'ın ilgilendiğini söyledi.
Bayrakdar ise ifadesinde söz konusu işlemlerin Boydak'ın şahsi işlemleri olduğunu, onun talimatıyla gerçekleştiğini söyledi. SPK raporunun devamında bazı yatırımcılar hakkında MİT tarafından kurula iletilen bilgilerin, ilgili şahıslar tarafından darbe girişimine ilişkin bilginin önceden temin edildiğine yönelik yüksek şüphe oluşturduğu şeklinde not geçildiğinin altı çizildi.
Savcılık, Boydak ve Bayrakdar hakkında 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede her iki şüphelinin de FETÖ'ye üye olmak suçundan mahkûmiyet aldıkları anlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin 15 Temmuz'u önceden bildiği anlatılan iddianamede borsada, darbe girişiminin başarılı olması halinde yaşanacak dalgalanmaları öngörerek olağandışı işlemler yaptıkları belirtildi.
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