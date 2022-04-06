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Son dakika: Batman'da Eren Kış-34 operasyonu başladı! 677 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: Batman’da Eren Kış-34 operasyonu başladı! 677 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operaspyonu başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığınca Batman'da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde "Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit J.UZM.ÇVŞ. Cemil Turan" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (677) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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