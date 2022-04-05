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FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgütün askeri okullara öğrenci yerleştirirken sınav öncesinde öğrencileri sağlık kurulu raporundan geçirdiği ve sağlam raporu alanlara sınav sorularını verdiği tespit edildi. Başarılı olacağını düşündükleri öğrencileri mahrem evlerde, örgüt yöneticileri tarafından mülakat provaları yaparak hazırladıkları öğrenildi.

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