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Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir görüşme olacak mı? Dışişleri Bakanlığından son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir görüşme olacak mı? Dışişleri Bakanlığından son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" açıklamasını yaptı.

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