Trabzonspor Konyaspor'un hatasını bekliyor! 2'de 2 yaparsa...
Süper Lig lideri Trabzonspor, Beşiktaş derbisinden 1 puanla ayrıldı. Bu sezon hiçbir İstanbul takımına kaybetmeyen bordo mavililer, emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Trabzonspor 2'de 2 yapması halinde, Konyaspor puan kaybı yaşarsa şampiyonluğunu resmen ilan edecek.
Spor Toto Süper Lig'in liderlik koltuğuna demir atan Karadeniz ekibi Trabzonspor için şampiyonluk hesapları karışık değil. Fırtına 2'de 2 yaparsa Konyaspor'un alacağı sonuçlara bağlı olarak zaferini ilan edebilir.
Süper Lig'de 71 puanla zirvede yer alan ve son 7 haftaya ikinci sıradaki İH Konyaspor'un 13, üçüncü Fenerbahçe'nin ise 15 puan önünde giren Trabzonspor, ligin en erken şampiyonluğu için gün sayıyor.
Fırtına 8 Nisan'daki Gaziantep FK ve 15 Nisan'daki Fatih Karagümrük maçlarını kazanır, Konyaspor da bu iki haftada en fazla 4 puan alırsa bordo-mavililer mutlu sona ulaşacak.
Bu ihtimallerin gerçekleşmemesi halinde ise farklı hesaplar devreye girecek. Bu kez 23 Nisan'da deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor maçı önem kazanacak. Trabzonspor farkı koruyup, Adana'da kazanırsa rakiplerinin ne yaptığına bakmadan sezonun bitimine 4 maç kala ipi göğüsleyecek ve yine ligin en erken kazanılan şampiyonluğuna imza atacak.
GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN YAKALADI
Geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı.
Karadeniz ekibi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bu sezon evinde maç kaybetmeyen Trabzonspor, 16 karşılaşmada 11 galibiyet aldı, 5 kez de rakipleri ile berabere kaldı. Trabzonspor bu mücadelelerde 30 gol atıp kalesinde sadece 13 gol gördü.
Geçen sezonun 29. haftasındaki Alanya yenilgisinden sonra Fırtına 22 iç saha maçında 15 galibiyet ve 7 beraberlik alarak hiç kaybetmedi.
İSTANBUL TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ
Trabzonspor bir başarılı istatistiği de İstanbul'un üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yakaladı. Fırtına bu takımlarla oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer söz konusu altı maçta 11 gol atarak kalesinde 7 gol gördü.
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