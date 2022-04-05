Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’dan dikkat çeken sözler: Hukuken çok isabetli buluyoruz

"HERKES YASAL HAKLARINI KULLANIR"

Mahkemelerin bu davalarda Kılıçdaroğlu başta olmak üzere siyasiler aleyhine karar vermesinin yansımalarına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Genel olarak üslupta hukuk içine çekilme noktasında bir iyileşme olduğunu söylememiz mümkün değil. Mahkeme kararlarına rağmen, mahkeme kararları ile hukuka aykırı bulunan ifadelerin daha sonra da yine aynı kişiler tarafından sistematik bir şekilde dile getirildiğini ve kişilik haklarına saldırı eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Bu hem siyaset hem hukuk açısından üzücüdür. Mahkeme bir eylemin, bir sözün haksızlığına hükmetmişse onun kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu sonucuna varmışsa, buna hukuka saygılı olan herkesin riayet etmesi, bu ifadeleri ve davranışları mahkeme kararından sonra devam ettirmemesi gerekir. Hukuka saygı bunu gerektirir ama bu konuda iyimser bir tablonun olduğunu söylememiz mümkün değildir. Adeta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik hakları yok sayılmaya çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik haklarına asgari düzeyde bile saygı göstermeme eğilimi belli kesimlerde artarak devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her vatandaş gibi sahip olduğu yasal hakları kullandığını vurgulayan Aydın, "Bu yasal hakları kullanması, düşünce ve ifade hürriyetine saygısızlık veya siyasetin baskı altına alınması şeklinde yorumlanamaz. Çünkü Türkiye'de bütün siyasi parti liderleri, kişilik haklarına saldırı söz konusu olduğunda onlar da yasal haklarını kullanmaktadırlar, manevi tazminat davaları açmaktadırlar, suç duyurusunda bulunmaktadırlar." dedi.

Herkes kişilik haklarına saldırı söz konusu olduğunda yasal haklarını kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı durumlarda yasal haklarının kullanmasının yadırganmasının hukuken de ahlaken de izahının olmadığının altını çizen Aydın, düşüncelerini yasal sınırlar içerisinde, kişilik haklarını ihlal etmeden dile getirenlerle bir problemin olmadığını, bu duruma hukukçuların müdahil olamayacağını söyledi.