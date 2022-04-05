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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki terör operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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