İstanbul’a yağacak yağmur için A Haber’de gün verdi! Meteoroloji’den 17 ile peş peşe uyarı

A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, "Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul'da yağış başlıyor. Yarından itibaren Karadeniz'in büyük bir bölümünde de yağmur görülüyor. Asıl yağışlar Perşembe günü olacak. Yağmurlarla birlikte mevsim sıcaklıkları da normale gelecek. Çünkü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde." şeklinde konuştu.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Nisan Salı günü Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.