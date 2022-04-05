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İstanbul'a yağacak yağmur için A Haber'de gün verdi! Meteoroloji'den 17 ile peş peşe uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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İstanbul’a yağacak yağmur için A Haber’de gün verdi! Meteoroloji’den 17 ile peş peşe uyarı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gün içinde başlayacak. Meteoroloji tarafından 17 il için verilen sarı kodlu alarmın ardından A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirmelerde bulundu. Hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yağmur ve kuvvetli fırtınaların görüleceği iller de açıklandı. İşte İstanbul'a beklenen yağış için işaret edilen kritik gün.

Meteoroloji'den peş peşe gelen yağmur uyarılarına bir yenisi de A Haber ekranlarında geldi. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, 17 il için yapılan sarı kodlu uyarıları değerlendirdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlı günler başlayacak.

A HABER'DE GÜN VERDİ

İstanbul'a beklenen sağanak yağmur için A Haber ekranlarında saat verildi. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hafta boyunca yurt genelinde yağmurlu havanın hakim olacağını dile getirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini belirten A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, "Asıl yağışlar Perşembe günü olacak." dedi.

İSTANBUL'A YAĞMUR İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul'da yağışlar bu akşamdan itibaren başlayacak.

Yurt genelinde hafta boyunca yağmur beklendiğini belirten A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirtti.

A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, "Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul'da yağış başlıyor. Yarından itibaren Karadeniz'in büyük bir bölümünde de yağmur görülüyor. Asıl yağışlar Perşembe günü olacak. Yağmurlarla birlikte mevsim sıcaklıkları da normale gelecek. Çünkü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde." şeklinde konuştu.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Nisan Salı günü Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Amasya, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Muğla, Samsun, Sinop, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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