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Son dakika: PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan öğretmen yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı.

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