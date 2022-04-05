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Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Meral Akşener’den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, önce grup başkanvekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında konuştu. Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Ağıralioğlu'nun sözlerine yönelik sorulan soruyu "Ben basın yolu ile haberleşmeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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