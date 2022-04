CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşmeler ifşa edildi! FETO ile CHP arasındaki iletişimde kilit isim Yeşil!

Birinci Not



KILIÇDAROĞLU, YEŞİL'İN TELEFONUNDAN GÜLEN'İ ARADI

CHP Genel Merkezi'nde ilk telefon görüşmesi:

"Ekim 2013 tarihinde Fetullah Gülen'in rahatsızlığında.

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı söylendi. Durumunu sordu. Mustafa Yeşil ile konuştu. Geçmiş olsun dileklerini sundu.

İlan çıkmadan 3-4 gün önce Ekrem Dumanlı, arayıp gazetede vereceğimiz geçmiş olsun ilanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de verelim mi diye sordu. Kılıçdaroğlu da şimdilik ismime yer vermesinler der ve gazete ilanında adı çıkmaz." Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu, Gülen'in geçmiş olsun listesinde olmamasını bizzat istemiş. Herhalde bugünleri düşünerek bu adımı atmış, yoksa geçmiş olsun dileğinde bulunmamış değil.