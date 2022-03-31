FETÖ’nün paraları böyle ele geçirildi!

Adreslerde ayrıca; içerisinde 100'er lira yüklü olan 129 adet yardım kartı, 33 cep telefonu, dijital materyaller ve örgütsel içerikli bazı dokümanlar da bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen miktarın toplamda iki milyon 294 bin 931 bin lira olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altı kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonları başta olmak üzere tüm suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları ve paraların bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

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