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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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