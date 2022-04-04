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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196,06, Ankara'da 290,83 ve İzmir'de 113,95 oldu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 312 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 70 bin 173 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

2 NİSAN

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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