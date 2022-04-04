Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196,06, Ankara'da 290,83 ve İzmir'de 113,95 oldu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 211 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 312 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 70 bin 173 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
2 NİSAN
1 NİSAN
31 MART
27 MART
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e.okul.meb.gov.tr: E Okul VBS öğrenci girişi! MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
- Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?
- TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?
- LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?
- Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?
- TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL'ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...
- Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? 3 Mart Instagram erişim sorunu
- Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! TS - BJK derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!