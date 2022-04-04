Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak. Başvurular, 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan açıklama sonrasında alımlar hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, il milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere yarışma sınav yoluyla eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacak.
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Sınavı kazanan adayların müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde olanlar, belirlenen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacak.
Başvurular 16-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak
Yarışma sınavına herhangi bir alandan yeterli başvurunun olmaması veya yapılan yazılı sınav sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen sayı kadar başarılı aday bulunamaması halinde, yazılı sınav sonrasında eksik kalan kontenjanlar dengeli olacak şekilde belirlenen alanlar arasında sınav kurulu kararıyla dağıtılacak.
Başvuruda bulunacak adayların, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere, başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen bakanlık kadrolarında görev yapıyor olması, 2022 yılının ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olması, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olması gerekiyor.
Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.
Adaylar, 160 liralık sınav ücretini ödedikten sonra 16-27 Mayıs tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
Sözlü ve yazılı sınav olacak
Yazılı sınav 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da tek oturum şeklinde yapılacak ve sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek.
Sözlü sınav ise 15-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da MEB Beşevler Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.
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- Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?
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