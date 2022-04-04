Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?

Yarışma sınavına herhangi bir alandan yeterli başvurunun olmaması veya yapılan yazılı sınav sonucunda alım yapılacak alanların birinden belirlenen sayı kadar başarılı aday bulunamaması halinde, yazılı sınav sonrasında eksik kalan kontenjanlar dengeli olacak şekilde belirlenen alanlar arasında sınav kurulu kararıyla dağıtılacak.

Başvuruda bulunacak adayların, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere, başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen bakanlık kadrolarında görev yapıyor olması, 2022 yılının ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olması, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olması gerekiyor.