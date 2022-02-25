25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mehmetçik'ten 3 bölgede PKK'ya ağır darbe! 12 teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika: Mehmetçik'ten 3 bölgede PKK'ya ağır darbe! 12 teröristi etkisiz hale getirdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Mehmetçik’ten 3 bölgede PKK’ya ağır darbe! 12 teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonunda 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA