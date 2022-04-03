Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken, uzun süre öğrenci ve kadın derneklerinin 'üniversitede tacize yer yok' eylemleri yaparak cezalandırılmasını istediği Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma tamamlandı. Şengör'e herhangi bir ceza verilmediği öğrenildi.
Üniversitede bir öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattığı videoyla büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör hakkında geçtiğimiz yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
KOMİSYON CEZA YOK DEDİ, REKTÖRLÜK ONAYLADI!
Edinilen bilgiye göre Üniversitede oluşturulan komisyon tarafından verilen kararda kız öğrencisinin kalçasını tokatladığını bizzat açıklayan Celal Şengör hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varılırken, Rektörlük ise kararı onadı.
"SANİYENİN ETEĞİNİ KALDIRDIM VE..."
Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, k*çına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.
ŞENGÖR: "BUNU CİNSEL TACİZ OLARAK GÖRMÜYORUM"
Kamuoyunun tepkisinin ardından daha sonra bir açıklama yapan Şengör ise "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum." şeklinde konuşmuştu.
DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ, REKTÖRLÜK ONAYLADI
Sona eren soruşturmada komisyon tarafından Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rektörlük yönetimi de komisyonun kararını onadı.
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILMIŞTI
Prof. Celal Şengör yaş haddinden dolayı 24 Mart'ta akademiden emekli olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Mult. A.M. Celâl Şengör, akademik vazifesinden 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
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