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Şehit aileleri ile iftar: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Şehit aileleri ile iftar: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ile iftarda buluştu. Buluşma sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Başkan Erdoğan, "Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz." dedi. Milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüze sahip çıkmanın, onurumuzu muhafaza etmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." açıklamasında bulundu.

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