Son dakika: Malatya çevre yolu projesinin birinci etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum." dedi. Fırsatçılara uyarıda bulunan Başkan Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan dev projeyle trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak.
Başkan Erdoğan Malatya'daki Kuzey Çevre Yolu'nun Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır. Çevre yolumuzun şehre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
FIRSATÇILARI UYARDI: MİLLETİN GEÇİMİNE GÖZ DİKENE ACIMAYACAĞIZ
Dünyanın salgından savaşa göçten ayrımcılığa ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizde vatan topraklarının her karışında geçmişin ihmallerini telafi ettik. Şu anda özellikle ekranda gördüğüm bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatyamıza değil tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu Ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz. Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlara hizmet veren eserler inşa ettik. Pek çok olumsuzluğa rağmen başardık. Bölgemizin farklı bölgelerinde işgaller, iç çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, terör örgütlerini üzerimize salmaktan nice karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Bu oyunların hepsi bozularak bu günlere geldik. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum. Rabbimiz bize insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Daha çok çalışacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz, 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız. Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olacağına yürekten inanıyorum.
BİR MEDENİYET PROJESİ DAHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya, Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında, kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bulunuyor.
Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehirde, mevcut Akçadağ-Darende-Gölbaşı ayrımından Pütürge ayrımına kadar uzanarak şehir geçişini sağlayan 35,5 kilometrelik kesim, Malatya'nın şehir içi ve şehirler arası trafiğine hizmet veriyor.
Köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen ve yoğun trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevre yolu hayata geçirildi.
Yolun birinci etabının açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.
PROJEDE 25 KÖPRÜ YER ALIYOR
Malatya çevre yolunun, ana aksı 44,8 kilometre, Akçadağ bağlantı yolu 8,7 kilometre olmak üzere toplam uzunluğu 53,5 kilometreye ulaşıyor. Projede 13 kavşak köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 3 demir yolu köprüsü ve 4 hidrolik köprü olmak üzere toplam 2 bin 166 metrelik 25 köprü bulunuyor.
Proje güzergahı Malatya-Gölbaşı ayrımı-Darende Kavşağı'ndan başlayıp doğu istikametine yöneliyor ve Elazığ-Malatya ayrımı-Pütürge Kavşağı'nda sona eriyor. Ayrıca Malatya-Darende ayrımı-Akçadağ Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yolu 8,7'nci kilometrede ana yola katılıyor.
Açılışı yapılacak birinci kısım kapsamında, 17,4 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı-Sivas ayrımı kesimi ile 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26,1 kilometrelik yol kesimi tamamlandı.
Bu kesimde toplam 1244 metrelik 10 köprü imalatı gerçekleştirildi. Böylece Sivas yolu ayrımı noktasına kadar trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kalan kesimde çalışmalar devam ediyor.
ŞEHİR GEÇİŞİ 35 DAKİKA KISALACAK
Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiği şehir dışına alınacak ve Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlatılacak, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak.
Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak.
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