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İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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İstanbul’da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İstanbulAvcılar'daki adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 30 litrelik plastik bidonlarda yaklaşık 2 bin litre etil alkol, şişelenmiş ve şişelenmeye hazır bidonlar içerisinde 2 bin litre rakı ve viski olmak üzere toplam 4 bin litre sahte alkol ve içki ele geçirildi.

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