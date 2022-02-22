Bursa’da sahte içkiden 6 kişinin ölümünde tahliye kararı çıktı
Bursa’da, sahte içki yüzünden 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılanan 6 sanıktan tutuklu Muhammet Haksever’in tahliyesine hüküm verildi. Mahkeme ertelenirken, tutuklu zanlı sayısı 1'e düştü. Önceki mahkemede de 3 zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.
İlde 2020 senesinin Aralık ayında alkol aldıktan sonra hastalanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56) yaşamını yitirirken, Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. de tedaviye alındı. Ölümlerin sahte içki kaynaklı olduğu belirlendi.
5' İ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'dan Bursa'ya metil alkolü gönderen Muhammet Haksever, Bursa'da sahte içki üretip satan Uğur Kökkoparan, tekel bayisinde sahte içki üretip, buradan isteyene veren Birkan Başak, Kökkoparan'dan aldıkları sahte içkiyi başkalarına satan Erhan Okumuşoğlu, Mesut Güler ve Kemal Bahçeci'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Bahçeci, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan mahkemece tutuklandı.
Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar Birkan Başak, Erhan Okumuşoğlu ve Mesut Güler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
6 ZANLININ YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Davayla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları ile sahte içkiden ölenlerin yakınlarının yanı sıra tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşmaya, koronavirüs nedeniyle karantinada olan tutuklu Muhammet Haksever katılmadı. Diğer sanık Uğur Kökkoparan ise tutuklu bulunduğu Bursa Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.
"SATARAK EK GELİR ELDE ETMEK İSTİYORDUM"
Sanık Uğur Kökkoparan, yaptığı savunmada, "Erhan Okumuşoğlu'na etil alkol sattım ancak Okumuşoğlu'nun deposunda yakalanan etil alkollerin içinde benim satmadıklarım da vardı. Bu nedenle bu kişiye sahte etil alkolün benim olduğu hususunu kabul etmiyorum. Ayrıca ben pandemi döneminde etil alkol satarak ek gelir elde etmek istiyordum. Kastla hareket etmedim. Olsa olsa kusurum vardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?
- Gennady Timchenko kimdir, kaç yaşında? İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Gennady Timchenko ne iş yapıyor?
- Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı neresi?
- Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda?
- Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?
- Survivor Ayşe Yüksel kimdir, ne iş yapıyor? Survivor'a katılan Ayşe Yüksel hayat hikayesi!
- Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? 2022 Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? Maske takma zorunluluğu...
- Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) son durum nedir?
- TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Saraycık kura çekiliş sonuçları!
- İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
- Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı?
- Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?