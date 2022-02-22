Bursa’da sahte içkiden 6 kişinin ölümünde tahliye kararı çıktı





"SATARAK EK GELİR ELDE ETMEK İSTİYORDUM"



Sanık Uğur Kökkoparan, yaptığı savunmada, "Erhan Okumuşoğlu'na etil alkol sattım ancak Okumuşoğlu'nun deposunda yakalanan etil alkollerin içinde benim satmadıklarım da vardı. Bu nedenle bu kişiye sahte etil alkolün benim olduğu hususunu kabul etmiyorum. Ayrıca ben pandemi döneminde etil alkol satarak ek gelir elde etmek istiyordum. Kastla hareket etmedim. Olsa olsa kusurum vardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.