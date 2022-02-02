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Son dakika: Antalya'da 5.245 litre 'sahte içki ele geçirildi! 6 gözaltı kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: Antalya’da 5.245 litre ’sahte içki ele geçirildi! 6 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Antalya'da düzenlenen operasyonlarda toplam 5 bin 245 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde durdurulan araçlarda arama yaptı.

Kepez'de bir kamyon ve kamyonette yapılan aramada 940 litre Muratpaşa'da bir kamyonette ve otomobilde yapılan aramada 1005 litre, Döşemealtı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada ise 3 bin 300 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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