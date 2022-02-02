Son dakika: Antalya’da 5.245 litre ’sahte içki ele geçirildi! 6 gözaltı kararı

Kepez'de bir kamyon ve kamyonette yapılan aramada 940 litre Muratpaşa'da bir kamyonette ve otomobilde yapılan aramada 1005 litre, Döşemealtı ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada ise 3 bin 300 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.