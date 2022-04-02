Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvurular 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından personel alımı kura çekimi tarihi merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin işçi ve 10 bin personel olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin işçi ve 10 bin personel olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart Pazartesi tarihi itibariyle tamamlandı.
Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura, 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
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- Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
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