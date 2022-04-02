Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin işçi ve 10 bin personel olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?