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Bakan Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması: 3'te 1'e indi

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Bakan Fahrettin Koca’dan İstanbul açıklaması: 3’te 1’e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.

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