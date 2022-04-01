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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Fatih'te Genç Projeler" programı açılışında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Fatih’te Genç Projeler programı açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Rami kışlasını restore ederek çok daha büyük kapasiteli bir kütüphaneyi İstanbulumuza da kazandıracağız." ifadelerini kullandı. "Sosyal medya doğru kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutabiliyor" uyarısında bulunan Erdoğan, "En kısa sürede sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz." dedi.

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