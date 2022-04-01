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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Koca "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.

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