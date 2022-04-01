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Son dakika: Ankara'da terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'a operasyon

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Ankara’da terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ’a operasyon

Son dakika haberleri... Başkent Ankara'da terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ'ye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda DEAŞ üyesi 2 , terör örgütü PKK/YPG üyesi 7 ve FETÖ/PDY üyesi 15 kişi gözaltına alındı.

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