31 Mart 2022, Perşembe
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Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu | 31 Mart 2022 koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamlarını duyurdu | 31 Mart 2022 koronavirüs tablosu

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2022 Perşembe gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

31 MART 2022 PERŞEMBE KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.

AŞILAMA RAKAMLARI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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