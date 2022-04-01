CHP'de "klasikleşen" rüşvet skandalında yeni perde! Son olayın adresi Balıkesir! Başkan yardımcısı görevden alındı

320 BİN DOLARLIK RÜŞVET SKANDALI

Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı büyük yolsuzlukla ilgili davalar devam ederken, geçtiğimiz aylarda ise yine CHP'li Bilecik Belediyesinde 320 Bin Dolarlık rüşvet skandalı patlak vermişti.

Rüşvetin alındığı sırada suçüstü yapılan bu baskının yankıları devam ederken, yine CHP'li bir belediyede yine bir rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesinde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, 22 Mart günü Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Pişkin'in, bir firmaya iş yapan taşerondan 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade verdikten adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.