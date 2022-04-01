CHP'de "klasikleşen" rüşvet skandalında yeni perde! Son olayın adresi Balıkesir! Başkan yardımcısı görevden alındı
CHP'li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 bin TL rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. İşte CHP'de yaşanan yeni rüşvet skandalı ve Hüseyin Gazi Pişkin olayına dair son gelişmeler...
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!
CHP'li Başkan yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
320 BİN DOLARLIK RÜŞVET SKANDALI
Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı büyük yolsuzlukla ilgili davalar devam ederken, geçtiğimiz aylarda ise yine CHP'li Bilecik Belediyesinde 320 Bin Dolarlık rüşvet skandalı patlak vermişti.
Rüşvetin alındığı sırada suçüstü yapılan bu baskının yankıları devam ederken, yine CHP'li bir belediyede yine bir rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesinde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, 22 Mart günü Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Pişkin'in, bir firmaya iş yapan taşerondan 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade verdikten adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
CHP'li Başkan yardımcısı Pişkin'in 50 Bin TL rüşvet istediği taşeron yetkilisinin, rüşvet görüşmesini kayda aldığı ve bu kayıtla birlikte Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, konu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için CHP'li Hüseyin Gazi Pişkin'i görevden uzaklaştırdı.
BELEDİYEDEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM
"Yaşanan skandal ve görevden uzaklaştırmanın ardından Gömeç Belediyesi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
"Gömeç Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, hakkında başlatılan soruşturmanın süresince İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bugüne kadar yazılı ve görsel basında yapılan gerçek dışı haberlere mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurulur" şeklindeki açıklamada neyin anlatılmak istendiği anlaşılamazken, çok sayıda vatandaş ise bu açıklamayı komik buldu.
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