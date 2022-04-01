Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan-ı Şerif mesajı: Bereketi tüm insanlığın üzerine olsun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
"BEREKETİ TÜM İNSANLIĞIN ÜZERİNE OLSUN"
"Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." dedi.
BİR MESAJ DA MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ramazan ayını karşılamanın heyecanının yaşandığını belirten Bahçeli, "Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, tekraren faziletine, yeniden bereket ve nimetine vasıl olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif-i karşılamanın heyecan ve huzurunu tadıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ramazan ayının lütuf, merhamet ve rahmet ayı olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Ramazan öyle bir lütuf, merhamet ve rahmet ayıdır ki cennetin kapıları ardına kadar açılırken cehennemin kapıları kapatılır, dahası şeytanlar zincire vurulur. Müslüman gönüller af ve mağfiret ikramıyla mükafatlandırılıp hakikat, hidayet ve hikmet ihsanıyla taltif edilirler. Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkandır. Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekatlarımızla, sadakalarımızla ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak, paylaşmanın ve bölüşmenin müthiş hazzına hep birlikte mazhar olmak şükür borcumuz, maddi sorumluluğumuzdur."
"ASIRLARIN UFKUNU AYDINLATAN EFENDİMİZİN İZİNDEN GİDELİM"
Ramazan ayının barış ve kardeşlik sağanağı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek, nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun. Cenab-ı Allah'ın, rahmetin tecelligahı olan bu ayda yapacağımız duaları, tutacağımız oruçları kabul etmesini bütün hissiyatımla niyaz ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum."
BU AKŞAMKİ TERAVİH İLE BAŞLIYOR
Ramazan bu akşam kılınacak ilk teravihle birlikte başlıyor. Ramazan alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yoğunluk oluşurken, bu yıl da ramazan alışverişinin en çok tercih edileni hurma oldu.
'DÖRT GÖZLE RAMAZANIMIZI BEKLİYORDUK'
Ramazan alışverişi yapmak için gelen Mesude Yaşar "Kahvaltılık almaya geldim. İlk sahur için hazırlık. Salam aldım, sucuk aldım, peynir aldım. Bayağı yoğundu, çok kalabalıktı. Müthiş kalabalıktı. Dört gözle bekliyorduk Ramazanımızı. Hurma da aldık. Rastgele aldım, ben fiyata baktım. Önceden her şeyi alıyorduk bu kadar para tutmuyordu. 500 TL getirdim bitti tükendi" dedi.
"YUMUŞAK OLDUĞU İÇİN KUDÜS HURMASI DAHA ÇOK GİDİYOR"
Eminönü'nde esnaf olan Ahmet Akbulut, "Bugün biraz yoğunluk var, fiyatlar düştü. Hurmanın kilosu 100'dü dün, bugün 90 yaptık sürümden kazanalım diye hem de müşteri alsın diye. Geçen seneye göre düşük ama buna da şükür. Bu zamma göre buna da şükür. Kudüs daha çok gidiyor yumuşak olduğu için" diye konuştu.
" İLK DEFA ORUÇ TUTACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"
Ramazan alışverişine gelen Ramazan Efe Çelik "Ramazan alışverişi için geldik. Lokum aldık, hurma aldık, zeytin, peynir aldık. Genelde sahurda yenecek şeyler aldık. Yarın ilk defa oruç tutacağımız için heyecanlıyız. Yoğunluk bayağı vardı. Mısır Çarşısı'nın içerisi de kalabalık bayağı bir insan var. Kudüs hurması tercih ettik" diye konuştu. Aygül Çelik "İlk sahur için bir kahve aldım sadece. İlk sahurda da simit peynir yiyeceğiz" dedi.
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