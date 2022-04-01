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Haberler Galeri RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini internet sitesinden yayınladı. Maneviyetle buluşulan Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek. Ramazanın gelmesiyle başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli olmak üzere vatandaşlar ramazan sahur (imsak) ve iftar saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 19:05
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RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti imsak - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

Milyonlarca Müslüman vatandaş, maneviyatın en yükseldiği ay olan Ramazan ayında ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetinde bulunuyor. 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Mayıs Pazar günü ise sona erecek. Ramazan ayı imsakiyesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti imsak - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

ADANA

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RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti imsak - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

ADIYAMAN

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RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti imsak - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

AFYONKARAHİSAR

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RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti imsak - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

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