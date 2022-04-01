RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...

Milyonlarca Müslüman vatandaş, maneviyatın en yükseldiği ay olan Ramazan ayında ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetinde bulunuyor. 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Mayıs Pazar günü ise sona erecek. Ramazan ayı imsakiyesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri...