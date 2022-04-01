01 Nisan 2022, Cuma
RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Ramazan imsakiyesi takvimini internet sitesinden yayınladı. Maneviyetle buluşulan Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta sona erecek. Ramazanın gelmesiyle başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kocaeli olmak üzere vatandaşlar ramazan sahur (imsak) ve iftar saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 19:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 19:05
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