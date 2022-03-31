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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı teslim oldu

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 PKK’lı teslim oldu

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kopuşlar tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmalarında, PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

BU SENEKİ BİLANÇO: 21

2014'te örgüte katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

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