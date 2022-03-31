31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Romanlara seslendi! Bizi kimse birbirimizden ayıramayacak

Başkan Erdoğan Romanlara seslendi! Bizi kimse birbirimizden ayıramayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan Romanlara seslendi! Bizi kimse birbirimizden ayıramayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda Romanlara hitabında bir ve beraber olma vurgusu yaparak "Bizi kimse bölemeyecek, bizi kimse birbirimizden ayıramayacak." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA