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İstanbul'da barajlar maksimum seviyeye yaklaştı! İstanbul Valiliği duyurdu: Kontrollü olarak su verilecek

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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İstanbul’da barajlar maksimum seviyeye yaklaştı! İstanbul Valiliği duyurdu: Kontrollü olarak su verilecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada bazı barajarda su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı belirtilirken, seviyenin yükselmeyi sürdürmesi durumdan barajlardan suyun kontrollü olarak verileceği duyuruldu.

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

"Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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