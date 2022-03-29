MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimin aktif olarak başlamasıyla birlikte ara tatilde öğretmen seminerlerinin yüz yüze mi, online mı olacağı merak ediliyor. İşte, Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla eğitim öğretim dönemine iki ara tatil uygulaması getirildi. Bu tatillerde öğretmenler okullarda seminerlere katılıyor. Bu süreçte seminerlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte, Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "11 - 15 Nisan 2022 ara tatilinde öğretmenlere verilen seminerler uzaktan olacak. Öğretmenlerimiz pandemi sürecinde çok yoruldular." açıklamasında bulundu.
BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI
Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.
OKULLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA SORUNUMUZ YOK
En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.
24 milyon yardımcı kaynağı tüm okullara sağladık.
Önemli olan yarının bugünden daha iyi olması. Önemli olan sürece odaklanma kültürünü benimsemek.
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