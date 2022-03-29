MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla eğitim öğretim dönemine iki ara tatil uygulaması getirildi. Bu tatillerde öğretmenler okullarda seminerlere katılıyor. Bu süreçte seminerlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte, Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?