Son dakika: İstanbul’daki tarihi zirve sonrası Rusya’dan açıklama: Diyalog için Kiev ve Çernihiv’de savaş duracak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bu kez müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi, müzakerelerde ilk gün tamamlandı. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.