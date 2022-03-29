Son dakika: İstanbul'daki tarihi zirve sonrası Rusya'dan açıklama: Diyalog için Kiev ve Çernihiv'de savaş duracak
Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'da yapıldı. İki ülke heyetleri Dolmabahçe'de görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Rusya heyeti, "Bazı maddelerde uzlaştık, detayları konuşacağız. Uzlaşılan konuları Dışişleri Bakanları detaylandıracak." ifadelerini kullandı. Rus heyeti, "Putin-Zelenskiy görüşmesi olur mu?" sorusuna "Dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün olabilir." yanıtını verdi.Tarihi görüşme açıklama yapan, Rusya Savanma Bakanlığı, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bu kez müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi, müzakerelerde ilk gün tamamlandı. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.
RUS HEYETİNDEN AÇIKLAMA
Rus heyetinden açıklama yapan yetkili, "Dışişleri bakanları anlaşırsa liderler görüşebilir dışişleri bakanları onaylanabilir. Ukrayna heyetinin taleplerini Putin'e ileteceğiz " dedi.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Rusya Savanma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerinin hemen ardından bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak."
İSTANBUL'DAKİ TARİHİ ZİRVE 4 SAAT SÜRDÜ
Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı 4 saat sürdü. Müzakerelerde ilk gün tamamlanırken, görüşmelerin yarın devam etmesi bekleniyor.
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