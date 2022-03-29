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Dışişleri Bakanlığından "Türkiye- Polonya siyasi istişareleri" açıklaması

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Dışişleri Bakanlığından Türkiye- Polonya siyasi istişareleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

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