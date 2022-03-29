Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, çalışmıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar son saatlerde Instagram'da erişim sorunu yaşandığı şikayetinde bulunuyor. Sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, çalışmıyor? 29 Mart Instagram erişim sorunu...