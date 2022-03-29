Savaşın tarafları Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! İşte dünyanın hayran kaldığı görüntüler
İstanbul Dolmabahçe'de Rusya Ukrayna savaşının tarafları barış görüşmeleri için Türkiye'nin garantörlüğünde bir kez daha masaya oturdu. Antalya Zirvesi'nin ardından büyük bir önem taşıyan heyetler arasındaki bu görüşme öncesi Başkan Erdoğan'ın heyetlere yaptığı konuşma dikkat çekti. Her iki ülkenin temsilcileri Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Barış için günlerdir diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin bu mücadelesi, dünyaya örnek oldu.
Başkan Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.
Başkan Erdoğan, "Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız" dedi.
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında barışın sağlanması için verdiği mücadele ve diplomasi trafiği dünyanın takdirini topladı. Her iki ülkenin de Türkiye'nin garantörlüğü altında barış görüşmeleri gerçekleştirmesi, diplomaside Başkan Erdoğan'ın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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