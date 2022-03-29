Savaşın tarafları Başkan Erdoğan’ı ayakta alkışladı! İşte dünyanın hayran kaldığı görüntüler

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında barışın sağlanması için verdiği mücadele ve diplomasi trafiği dünyanın takdirini topladı. Her iki ülkenin de Türkiye'nin garantörlüğü altında barış görüşmeleri gerçekleştirmesi, diplomaside Başkan Erdoğan'ın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.